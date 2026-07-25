В Хабаровске школьница застряла в бетонной плите посреди затопленного карьера

Сообщение о том, что юной хабаровчанке требуется помощь, поступила вечером 24 июля. Вместе с друзьями девочка в районе Пятой площадки купалась в водоеме.
Взобравшись на бетонный островок на середине карьера, ее нога оказалась в расщелине обломков конструкций и застряла. Самостоятельное выбраться подросток не смогла.
Сотрудники МЧС России вплавь добрались до места происшествия и в течение нескольких часов вытаскивали ногу девочки. Спасатели доставили школьницу на берег и передали ее бригаде скорой помощи.
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