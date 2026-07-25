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В Ростовской области объявили отбой опасности утром 25 июля

Соответствующие уведомления поступили на смартфоны жителей региона.

Около 4:50 в Ростовской области объявили отбой угрозы беспилотной и ракетной атаки, сообщило региональное управление МЧС.

Тревога началась примерно в 3:00, когда жители услышали звуки взрывов. В экстренных рассылках людям рекомендовали укрыться в помещениях и держаться подальше от окон. О работе сил ПВО тогда же сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

Спустя почти два часа опасность для жителей была снята.

Напомним, в ночь на 25 июля Ростовскую область атаковали вражеские дроны. Известно о пяти раненых, двое госпитализированы. Не обошлось без разрушений на земле: так, в Ростове повреждены два многоквартирных и два частных дома, строящиеся высотки, а также коммерческие и складские объекты.

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