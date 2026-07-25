Два беспилотника ВСУ уничтожили над Воронежской областью в ночь с 24 на 25 июля

Что касается режима атаки БпЛА, то он держался свыше 10,5 часов — с 22:07 24 июля до 8:42 25 июля. За это время дважды в нашем регионе объявлялась ракетная опасность — с 1:59 до 2:44 и с 3:58 до 4:50.