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Два беспилотника ВСУ уничтожили над Воронежской областью в ночь с 24 на 25 июля

Над 22 регионами РФ и одним морем сбили 328 дронов.

Источник: Комсомольская правда

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, над двумя районами региона ликвидировали два дрона.

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.

Что касается режима атаки БпЛА, то он держался свыше 10,5 часов — с 22:07 24 июля до 8:42 25 июля. За это время дважды в нашем регионе объявлялась ракетная опасность — с 1:59 до 2:44 и с 3:58 до 4:50.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 24 июля до 8:00 25 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Воронежской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым, Чувашия, Марий Эл, Башкортостан, Калмыкия и над акваторией Азовского моря.

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