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ПВО за ночь уничтожила 328 БПЛА и отбила массированный налёт на 22 региона РФ

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 24 июля до 08:00 25 июля. Расчёты ПВО работали над территориями 22 российских регионов.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.

Воздушные цели также уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Чувашией, Марий Эл, Башкортостаном и Калмыкией. Кроме того, дежурные силы перехватили беспилотники над акваторией Азовского моря.

Днём 23 июля российские расчёты ПВО уничтожили 172 беспилотника над регионами страны и акваториями Азовского и Чёрного морей. Атака также продолжалась 12 часов.

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