Водитель без прав протаранил забор нижегородского парка «Швейцария»

Резонансное ДТП произошло вчера, 24 июля, на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. 24-летний водитель, у которого не было прав, сел за руль грузовика марки «Фав».
В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоящую перед ним иномарку. Ту отбросило на трамвайные пути. После чего водитель китайского грузовика снес забор в парке «Швейцария». По словам очевидцев, после аварии на проспекте Гагарина образовалась пробка, трамвайное движение встало.
К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Травмы получил сам водитель большегруза, которого на «скорой» отправили в больницу.
«Сотрудниками ГАИ в отношении него составили шесть протоколов по разным статьям», — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Все обстоятельства ДТП продолжают устанавливать.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что мотоциклист и пассажирка были госпитализированы после ДТП в Нижнем Новгороде.