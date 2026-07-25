Водитель без прав протаранил забор нижегородского парка «Швейцария»

В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоящую перед ним иномарку. Ту отбросило на трамвайные пути. После чего водитель китайского грузовика снес забор в парке «Швейцария». По словам очевидцев, после аварии на проспекте Гагарина образовалась пробка, трамвайное движение встало.