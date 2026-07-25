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Водитель без прав протаранил забор нижегородского парка «Швейцария»

На 24-летнего водителя составили шесть административных протоколов.

Резонансное ДТП произошло вчера, 24 июля, на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. 24-летний водитель, у которого не было прав, сел за руль грузовика марки «Фав».

В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоящую перед ним иномарку. Ту отбросило на трамвайные пути. После чего водитель китайского грузовика снес забор в парке «Швейцария». По словам очевидцев, после аварии на проспекте Гагарина образовалась пробка, трамвайное движение встало.

К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Травмы получил сам водитель большегруза, которого на «скорой» отправили в больницу.

«Сотрудниками ГАИ в отношении него составили шесть протоколов по разным статьям», — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Все обстоятельства ДТП продолжают устанавливать.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что мотоциклист и пассажирка были госпитализированы после ДТП в Нижнем Новгороде.