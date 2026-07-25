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За ночь над Россией сбили 328 беспилотников

За ночь, с 20:00 до 08:00 мск, силы ПВО сбили 328 беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями. Беспилотники также сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Чувашией, Марий Эл, Башкортостаном, Калмыкией и над Азовским морем.

В Ростовской области пять человек пострадали при ударах беспилотников и ракет по региону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Повреждения получили частные, многоквартирные дома и административные здания. Над Тульской областью за ночь сбили 12 БПЛА, писал глава региона Дмитрий Миляев. Пострадавших нет.

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