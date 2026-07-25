Школьница застряла ногой в бетонном островке на воде в российском городе

В Хабаровске девочка застряла ногой в бетонной расщелине посреди водоема. Это случилось в карьере в районе 5-й площадки, куда дети приехали купаться.
Школьница забралась на бетонный островок, находящийся прямо в центре водоема, и ее нога застряла между обломками. Самостоятельно выбраться из ловушки не получилось — потребовалась помощь спасателей.
Прибывшие на место сотрудники МЧС подплыли к девочке с тяжелым инструментом и несколько часов освобождали ее из бетонного плена. После того как ребенка вызволили, его передали медикам скорой помощи.
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