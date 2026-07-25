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Трое детей и двое взрослых стали жертвами аварии с фурой под Костромой

Пять человек, включая несовершеннолетних, погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Костромской области. О трагедии сообщили в региональном управлении МВД.

Источник: Life.ru

Авария произошла 25 июля на дороге возле деревни Дудино в Кадыйском районе. По предварительным данным, легковушка столкнулась с грузовым автомобилем.

Все пятеро находившихся в машине людей получили несовместимые с жизнью травмы. В аварии погибли 36-летний водитель «Нивы» и четыре пассажира — 32-летняя женщина и дети в возрасте 14, 8 и 5 лет.

На месте работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Зеленодольске возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли шесть подростков. Легковушка с семью пассажирами врезалась в дерево и загорелась, ещё одного несовершеннолетнего госпитализировали.

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