Жажда крови: «Вельский Чикатило» отказался от УДО из боязни убивать на воле

Новый приговор за первые три убийства ничего не изменил. Во время проверки показаний по новым делам Шипилов заметил следователю, что сейчас женщину с дороги просто так не увезти, но в лесу камер нет. Проверку на полиграфе он прошёл, прибор показал искренность сказанного. На УДО маньяк не рассчитывает и сам говорит, что выходить ему нельзя, потому что он продолжит убивать.