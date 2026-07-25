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За сутки в Ростовской области пожарные ликвидировали десять техногенных пожаров

За 24 июля донские пожарные ликвидировали почти 20 возгораний и помогли спасти людей в трех ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшие сутки, 24 июля, пожарные ликвидировали почти 20 возгораний и помогли спасти трех человек после ДТП. Это следует из сводки Главного управления МЧС по Донскому региону.

— За день спасатели потушили десять техногенных пожаров, четыре загорания сухой растительности и пять очагов мусора. Также они выезжали на три дорожно-транспортных происшествия. В результате удалось спасти трех человек, — перечислили в экстренном ведомстве.

Всего на вызовах работали 172 человека личного состава и 43 единицы спецтехники.

МЧС напоминает: если вы заметили начинающийся пожар, не пытайтесь справиться с ним любой ценой. Если есть угроза жизни — немедленно покиньте опасное место и звоните по номерам 101 или 112.

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