Мошенники приказали красноярскому пенсионеру совершить самоубийство

76-летний пенсионер из Железногорска Красноярского края отдал мошенникам 8,5 миллиона рублей, после чего те пытались заставить его совершить самоубийство, рассказали в краевой прокуратуре.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в апреле этого года пожилому человеку позвонила девушка, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда. Она попросила код из СМС для «перерасчета пенсии». Через пять минут раздался еще один звонок. Новая собеседница сообщила, что его личный кабинет на «Госуслугах» взломан и со счетов списано 1,2 миллиона рублей. Следом позвонили «сотрудник ФСБ», заявивший об уголовном деле за перевод денег на Украину, и «представитель Центробанка».
«С апреля по июль пенсионер под их руководством снимал наличные со счетов, а также обменял две тысячи долларов, продал автомобиль и снял 2,5 миллиона со счетов супруги. Деньги он переводил мошенникам через банкоматы, а также передавал наличными. Для этого к нему приезжал курьер, говорил пароль “Первомайский”, а взамен выдавал фальшивые расписки с печатью “ФСБ РФ”, — рассказали в прокуратуре края.
Развязка наступила 8 июля, когда преступники сказали пенсионеру приехать в поселок Зеледеево под Красноярском якобы для встречи с «юристом». Но, когда мужчина приехал в указанное место, его отправили совершить самоубийство.
«Я … услышал смех в трубке. Только тогда понял, что меня обманывали. Спросил собеседника в телефоне: “Ты мошенник?” Он опять засмеялся и ответил: “Да! Швец уехал отдыхать на твои деньги, а я купил новый автомобиль”, — позже рассказывал пенсионер следователям.
По словам пожилого человека, он, конечно, знал о том, что преступники используют разные способы, чтобы вымогать деньги у людей. Об этом постоянно говорится в СМИ, да и участковый не раз проводил беседы с ним и соседями. Но мошенники каким-то образом узнали имена его детей и внуков и запугивали, рассказывая, что им грозит уголовная ответственность, если он не «сделает все, как надо».
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).