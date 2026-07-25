Мошенники приказали красноярскому пенсионеру совершить самоубийство

По словам пожилого человека, он, конечно, знал о том, что преступники используют разные способы, чтобы вымогать деньги у людей. Об этом постоянно говорится в СМИ, да и участковый не раз проводил беседы с ним и соседями. Но мошенники каким-то образом узнали имена его детей и внуков и запугивали, рассказывая, что им грозит уголовная ответственность, если он не «сделает все, как надо».