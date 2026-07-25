Мужчину насмерть придавило упавшим деревом во время урагана в Татарстане

Разгул стихии оставил после себя 20 рухнувших деревьев. Абсолютным антирекордсменом стал Зеленодольский район — на его долю пришлось 16 из них. В столице республики упало два дерева, и ещё по одному — в Буинском и Верхнеуслонском районах. В посёлке Васильево поваленные стволы повредили два легковых автомобиля.