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Часть Крыма осталась без света из-за атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Электроснабжение части Крыма остается нарушенным из-за атак ВСУ, идут восстановительные работы, сообщила в субботу компания ГУП «Крымэнерго».

Источник: © РИА Новости

«ВСУ продолжили беспилотные атаки на электросетевую инфраструктуру Крыма. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. По-прежнему сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме», — сообщили в компании.

Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики Крым, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, говорится в сообщении.

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