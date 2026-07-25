Над Воронежским и другими регионами РФ было сбито за ночь 328 БПЛА

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 24 июля до 8.00 25 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА уничтожили над Воронежской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Чувашия, Республикой Марий Эл, Республикой Башкортостан, Республикой Калмыкия и над акваторией Азовского моря.
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