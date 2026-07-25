Трое детей погибли в ДТП с «Нивой» в российском городе

В Кадыйском районе Костромской области произошло смертельное ДТП. На 137-м километре трассы Р-243 у деревни Дудино столкнулись «Нива» и грузовой автомобиль Sitrak, сообщила региональная прокуратура.
В результате аварии погибли все находившиеся в легковушке — пять человек. Среди жертв — водитель, 32-летняя женщина и трое детей 2012, 2018 и 2021 годов рождения. По предварительной версии, столкновение было лобовым.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются точные обстоятельства трагедии. Водитель грузовика не пострадал.
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