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Волгоградских водителей массово проверили на запрещённые вещества

С автомобилистами провели беседы, разъяснив им последствия употребления наркотиков, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

В Волгоградской области прошёл профилактический рейд, в рамках которого полицейские выявляли водителей, склонных к употреблению запрещённых веществ.

Автомобилистов останавливали госавтоинспекторы и сотрудники наркоконтроля регионального главка МВД. Медики областного наркодиспансера проверяли их состояние с помощью передвижной лаборатории.

С водителями провели беседы, разъяснив им последствия употребления наркотиков, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Ранее вуд Волгограда назначил до девяти лет колонии продавцам мефедрона.