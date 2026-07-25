Волгоградских водителей массово проверили на запрещённые вещества

В Волгоградской области прошёл профилактический рейд, в рамках которого полицейские выявляли водителей, склонных к употреблению запрещённых веществ.
Автомобилистов останавливали госавтоинспекторы и сотрудники наркоконтроля регионального главка МВД. Медики областного наркодиспансера проверяли их состояние с помощью передвижной лаборатории.
С водителями провели беседы, разъяснив им последствия употребления наркотиков, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
Ранее вуд Волгограда назначил до девяти лет колонии продавцам мефедрона.