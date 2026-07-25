Грузовик протаранил ограждение парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел 24 июля 2026 года около 13:00. Водитель 2002 года рождения, не имея права управления транспортным средством, за рулем автомобиля марки FAW не справился с управлением. Сначала он врезался в стоящую «Мазду», а затем протаранил металлический забор парка «Швейцария».