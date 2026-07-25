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Грузовик протаранил ограждение парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде

Молодой человек за рулем FAW врезался в стоящую «Мазду» и протаранил металлический забор популярного парка.

6 административных протоколов составили госавтоинспекторы на водителя, совершившего аварийное ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел 24 июля 2026 года около 13:00. Водитель 2002 года рождения, не имея права управления транспортным средством, за рулем автомобиля марки FAW не справился с управлением. Сначала он врезался в стоящую «Мазду», а затем протаранил металлический забор парка «Швейцария».

В результате аварии виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован прибывшим экипажем скорой помощи. В отношении него оформлены протоколы за управление без прав, отсутствие страховки, технические неисправности и другие нарушения. Сотрудники ГАИ продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки снес трубу в Вачском округе и был доставлен в больницу.