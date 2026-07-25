Грузовик протаранил ограждение парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде

6 административных протоколов составили госавтоинспекторы на водителя, совершившего аварийное ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инцидент произошел 24 июля 2026 года около 13:00. Водитель 2002 года рождения, не имея права управления транспортным средством, за рулем автомобиля марки FAW не справился с управлением. Сначала он врезался в стоящую «Мазду», а затем протаранил металлический забор парка «Швейцария».
В результате аварии виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован прибывшим экипажем скорой помощи. В отношении него оформлены протоколы за управление без прав, отсутствие страховки, технические неисправности и другие нарушения. Сотрудники ГАИ продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что водитель легковушки снес трубу в Вачском округе и был доставлен в больницу.