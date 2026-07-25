В Екатеринбурге эвакуировали людей со склада Wildberries

«На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности», — рассказали в пресс-службе WB. В настоящее время работа логистического центра временно приостановлена.
Напомним, за прошедшую неделю были атакованы БПЛА семь складов Wildberries в разных регионах России. Удары затронули около 10% логистических мощностей компании.
Основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила о реорганизации логистики компании. «Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке», — написала госпожа Ким в Telegram.