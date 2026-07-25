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В Екатеринбурге эвакуировали людей со склада Wildberries

В Екатеринбурге из логистического центра маркетплейса Wildberries эвакуировали всех работников, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. СМИ со слов очевидцев пишут, что в районе склада заметен столб дыма.

Источник: Коммерсантъ

«На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности», — рассказали в пресс-службе WB. В настоящее время работа логистического центра временно приостановлена.

Напомним, за прошедшую неделю были атакованы БПЛА семь складов Wildberries в разных регионах России. Удары затронули около 10% логистических мощностей компании.

Основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила о реорганизации логистики компании. «Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке», — написала госпожа Ким в Telegram.

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