Сигнал из такси вывел на новую жертву: В Омске поймали убийцу двух женщин

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве будут судить 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы из ревности. По версии следствия, во время ссоры он несколько раз ударил женщину ножом, после чего её тело нашли в квартире. Сейчас фигурант арестован.