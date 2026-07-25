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Родные погибших при ударе по заводу в Кирове получат компенсации

Глава Кировской области Александр Соколов объявил о решении выделить компенсационные выплаты родственникам жертв атаки на местное промышленное предприятие.

Глава Кировской области Александр Соколов объявил о решении выделить компенсационные выплаты родственникам жертв атаки на местное промышленное предприятие.

Из регионального бюджета на эти цели направят по 1,5 млн рублей каждой семье, потерявшей близкого человека. Помимо этого, материальная помощь предусмотрена и для тех, кто сам пострадал в ходе инцидента, причём дополнительные суммы перечислит и само предприятие.

Как уточнил губернатор, город также получит финансирование на восстановительные работы — средства пойдут на ремонт повреждённых жилых домов и социальных учреждений. Отдельно Соколов поблагодарил сотрудников экстренных служб и врачей за слаженные действия в первые часы после происшествия.

Ранее сообщалось, что завод в Кирове оказался под ракетной атакой. В результате удара погибли 6 человек, травмы различной степени тяжести получили 32 человека. В связи с трагедией власти региона объявили трёхдневный траур.

В российском городе ввели траур после атаки ВСУ.

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