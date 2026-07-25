Родные погибших при ударе по заводу в Кирове получат компенсации

Из регионального бюджета на эти цели направят по 1,5 млн рублей каждой семье, потерявшей близкого человека. Помимо этого, материальная помощь предусмотрена и для тех, кто сам пострадал в ходе инцидента, причём дополнительные суммы перечислит и само предприятие.