В Екатеринбурге эвакуировали склад Wildberries из-за пожара на соседней площадке

За прошедшую неделю были атакованы семь складов Wildberries в разных регионах России. Удары затронули около 10% логистических мощностей компании. В ночь на 24 июля БПЛА ударили по объектам компании в Ленинградской области и в Симферополе. Никто не пострадал, часть площадей и товаров удалось сохранить.