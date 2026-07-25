Пожар на стоянке в Екатеринбурге вспыхнул после падения обломков БПЛА

В Екатеринбурге отражена атака беспилотников. В результате падения обломков дрона в Чкаловском районе города произошло возгорание на автомобильной стоянке. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Из опасной зоны оперативно эвакуировали людей, пострадавших в результате инцидента нет.
Губернатор подчеркнул, что объекты городской инфраструктуры и экономики не пострадали. На месте происшествия задействованы все экстренные службы. Открытое горение уже локализовано, угрозы дальнейшего распространения огня нет, ведется проливка конструкций.
В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Паслер призывал местных жителей соблюдать бдительность и следить только за официальной информацией.
«Опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется. Будьте бдительны! Следите за официальными сообщениями», — написал он в мессенджере Макс.