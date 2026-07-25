Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошёл на стоянке склада после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге

Силы ПВО отразили одну из попыток атаки беспилотников на Свердловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Обломки сбитого аппарата упали на стоянку склада в Чкаловском районе Екатеринбурга. На площади около 300 квадратных метров начался пожар. Людей оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Объекты инфраструктуры и предприятия повреждений не получили.

«Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий», — пишет Паслер.

Опасность атаки БПЛА в Свердловской области сохраняется. Власти призвали жителей соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.

А в ночь на 18 июля ВСУ атаковали логистические объекты, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. А в ночь на 22 июля после падения обломков БПЛА в Невинномысске загорелся складской комплекс на окраине города.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше