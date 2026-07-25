Пожар произошёл на стоянке склада после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге

Обломки сбитого аппарата упали на стоянку склада в Чкаловском районе Екатеринбурга. На площади около 300 квадратных метров начался пожар. Людей оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Объекты инфраструктуры и предприятия повреждений не получили.
«Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий», — пишет Паслер.
Опасность атаки БПЛА в Свердловской области сохраняется. Власти призвали жителей соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.
А в ночь на 18 июля ВСУ атаковали логистические объекты, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. А в ночь на 22 июля после падения обломков БПЛА в Невинномысске загорелся складской комплекс на окраине города.
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