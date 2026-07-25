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Wildberries эвакуировал логистический центр в Екатеринбурге, работа остановлена

Wildberries эвакуировал логистический центр в Екатеринбурге утром 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

Российский маркетплейс Wildberries эвакуировал свой логистический центр, расположенный в Екатеринбурге. Работа точки временно приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

Как следует из заявления самой компании, все произошло утром в субботу, 25 июля. Примерно в 9:50 по московскому времени. При этом какие-либо подробности не приводились.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отражена атака беспилотников. В результате падения обломков дрона в Чкаловском районе города произошло возгорание на автомобильной стоянке. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

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