Wildberries эвакуировал логистический центр в Екатеринбурге, работа остановлена

Российский маркетплейс Wildberries эвакуировал свой логистический центр, расположенный в Екатеринбурге. Работа точки временно приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба RWB.
Как следует из заявления самой компании, все произошло утром в субботу, 25 июля. Примерно в 9:50 по московскому времени. При этом какие-либо подробности не приводились.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отражена атака беспилотников. В результате падения обломков дрона в Чкаловском районе города произошло возгорание на автомобильной стоянке. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
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