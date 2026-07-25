Под Калининградом скутер столкнулся с автомобилем

Как выяснилось, водитель скутера «Альфа» при выполнении поворота налево почему-то решил не занимать предварительно крайнее левое положение, а выполнить маневр моментально. Это оказалось полной неожиданностью для водителя автомобиля «Киа», который не успел ни затормозить перед неожиданно возникшим впереди препятствием, ни объехать его. После столкновения скутер оказался на асфальте, а «Киа» — в придорожном кювете.