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Под Калининградом скутер столкнулся с автомобилем

В результате ДТП в больницу попали оба водителя.

Источник: Комсомольская правда

В региональном Управлении ГИБДД сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия 24 июля в 16:32 на 13-м километре дороги «Калининград — Мамоново».

Как выяснилось, водитель скутера «Альфа» при выполнении поворота налево почему-то решил не занимать предварительно крайнее левое положение, а выполнить маневр моментально. Это оказалось полной неожиданностью для водителя автомобиля «Киа», который не успел ни затормозить перед неожиданно возникшим впереди препятствием, ни объехать его. После столкновения скутер оказался на асфальте, а «Киа» — в придорожном кювете.

— Оба водителя транспортных средств направлены в медицинское учреждение, — подвели итоги инцидента в Госавтоинспекции. — Проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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