«Знаешь, как у нас зовут четвертьфунтовый?» Вдова мобилизованного принесла бойцам ВСУ бургер с бомбой

Ранее Life.ru рассказывал, как в Харькове полуголый мужчина с тесаком отбивался от сотрудников ТЦК. Инцидент произошёл во время попытки мобилизовать харьковчанина, но тот был настолько убедителен, что в итоге микроавтобус украинских военкомов уехал без него.