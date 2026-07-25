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В пяти районах Воронежской области выли сирены ночью

Режим непосредственного удара дронов сохранялся от шести до семи часов.

Источник: Комсомольская правда

Вой сирен взбудоражил жителей Россошанского района 24 июля в 22:12. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В 22:41 сирены завыли в Лискинском районе, в 22:52 — в Бобровском районе, в 23:15 — в Аннинском и Бутурлиновском районах. В 5:41 25 июля режим отменили во всех муниципалитетах.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала в Воронежской области свыше 10,5 часов — с 22:07 24 июля до 8:42 25 июля. А с 1:59 до 2:44 и с 3:58 до 4:50 объявлялась ракетная опасность.

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