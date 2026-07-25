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Голый уфимец выбежал на улицу и начал разбивать машины молотком

В Уфе мужчина без одежды бегал по дворам и повредил несколько автомобилей.

В Уфе мужчина без одежды бегал по дворам и повредил несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации очевидцев, инцидент произошел на улице Рихарда Зорге. До приезда медиков местные жители обездвижили мужчину. На опубликованных в сети кадрах видно, что он лежит на земле связанным и громко выкрикивает различные фразы.

Официальной информации о причинах произошедшего и возможных пострадавших пока не поступало. Обстоятельства инцидента уточняются.

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