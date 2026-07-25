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БПЛА сбили в Нижегородской области в ночь на 25 июля

В регионе вводили режим опасности атак БПЛА, а нижегородский аэропорт временно ограничивал приём и отправку рейсов.

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Нижегородской области в ночь на 25 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего за ночь над регионами России было перехвачено и уничтожено 328 БПЛА самолётного типа. В Нижегородской области режим беспилотной опасности действовал с 0:44 до 9:09. Официальных подробностей от местных властей о возможных последствиях на земле или месте падения обломков пока не поступало.

На фоне угрозы международный аэропорт Нижнего Новгорода временно вводил ограничения на полёты. Задержки и приостановка приёма судов действовали с 2:28 до 7:36, после чего воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

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