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Паслер сообщил об ударе БПЛА по стоянке в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что фрагменты беспилотного летательного аппарата рухнули на территорию парковки в уральской столице.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что фрагменты беспилотного летательного аппарата рухнули на территорию парковки в уральской столице.

На месте происшествия вспыхнул огонь, однако пожар уже локализован, уточнил глава региона.

Жертв и разрушений городских объектов не зафиксировано.

На фоне случившегося руководство крупного маркетплейса временно остановило работу своего складского хаба в Екатеринбурге — этот шаг предпринят в связи с инцидентом.

Логистика Wildberries в Санкт-Петербурге остановлена.

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