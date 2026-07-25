Паслер сообщил об ударе БПЛА по стоянке в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что фрагменты беспилотного летательного аппарата рухнули на территорию парковки в уральской столице.
На месте происшествия вспыхнул огонь, однако пожар уже локализован, уточнил глава региона.
Жертв и разрушений городских объектов не зафиксировано.
На фоне случившегося руководство крупного маркетплейса временно остановило работу своего складского хаба в Екатеринбурге — этот шаг предпринят в связи с инцидентом.
Логистика Wildberries в Санкт-Петербурге остановлена.
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