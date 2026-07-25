Хабаровчанка отдала полмиллиона рублей лжедочери

Под влиянием преступников они переводили деньги на «безопасные счета» либо передавали курьерам для «декларирования» по требованию лжесотрудников силовых, социальных служб и кредитных организаций. Лишались денег после того, как третьи лица получали доступ к банковским счетам жертв посредством ранее похищенных/утраченных банковских карт либо мобильных телефонов, в которых установлены онлайн-приложения банков. Соглашались на предложения о дополнительном заработке, игре на бирже, инвестировании под хороший процент, переводили деньги через систему быстрых платежей в счет оплаты различных товаров и услуг, которые им доставлены/оказаны не были, а переводы не возвращены.