Хабаровчанка отдала полмиллиона рублей лжедочери

Мошенники обманули хабаровчанку, сообщив, что её дочь якобы ударила чужого ребёнка и должна заплатить полмиллиона рублей. Хабаровчанка в шоковом состоянии выполнила указания преступников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Прокуратура предупреждает об опасности обмана со стороны онлайн-мошенников. На прошлой неделе 36 жителей края лишились более 20,8 млн рублей.
Под влиянием преступников они переводили деньги на «безопасные счета» либо передавали курьерам для «декларирования» по требованию лжесотрудников силовых, социальных служб и кредитных организаций. Лишались денег после того, как третьи лица получали доступ к банковским счетам жертв посредством ранее похищенных/утраченных банковских карт либо мобильных телефонов, в которых установлены онлайн-приложения банков. Соглашались на предложения о дополнительном заработке, игре на бирже, инвестировании под хороший процент, переводили деньги через систему быстрых платежей в счет оплаты различных товаров и услуг, которые им доставлены/оказаны не были, а переводы не возвращены.
Пожилая хабаровчанка лишилась 500 тыс. рублей, поверив мошеннице, которая представилась ее дочерью. «Дочь» в истерике позвонила женщине и сообщила, что ударила чужого ребенка и ему нужно срочно оплатить лечение.
После этого «дочь» передала трубку для дальнейшего разговора мужчине, который выяснил у пожилой матери, какой суммой она располагает.
Не распознав обман, находясь в шоковом состоянии, пенсионерка выдала информацию о своих накоплениях, которые находились у нее дома, и назвала адрес места жительства. Далее молодой человек сообщил, что необходимо действовать по инструкции: упаковать деньги в плотный непрозрачный полиэтиленовый пакет и ожидать его напарника, который скоро приедет к женщине домой и заберет их.
Спустя непродолжительный период времени к ней прибыл неизвестный молодой человек, забрал денежные средства и скрылся в неизвестном направлении.
Когда обманутая гражданка опомнилась, позвонила своей дочери, поняла, что с той все в порядке, и обратилась в полицию.
По горячим следам местонахождение преступника было установлено, он задержан сотрудниками полиции, часть денежных средств, которые он не успел передать своим подельникам, изъята для возврата законному владельцу.