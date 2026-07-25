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Работу логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге приостановили

В Екатеринбурге временно приостановили работу логистического объекта интернет-магазина Wildberries. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

В Екатеринбурге временно приостановили работу логистического объекта интернет-магазина Wildberries. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

По их данным, склад не получил повреждения после падения украинского беспилотника в городе.

— На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности, — говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме, уточнили представители компании в Telegram-канале.

Утром 24 июля по предприятию в Кирове ударила украинская ракета. Кроме того, украинские беспилотники поразили склады Wildberries. Масштабные пожары начались в логистических центрах компании в Петербурге и Ленинградской области. Под удар попал и сортировочный центр в Симферополе.

До этого ВСУ ударили по складам маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. Аналогичная ситуация произошла с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке украинских войск.

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