Работу логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге приостановили

В Екатеринбурге временно приостановили работу логистического объекта интернет-магазина Wildberries. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
По их данным, склад не получил повреждения после падения украинского беспилотника в городе.
— На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности, — говорится в сообщении.
В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме, уточнили представители компании в Telegram-канале.
Утром 24 июля по предприятию в Кирове ударила украинская ракета. Кроме того, украинские беспилотники поразили склады Wildberries. Масштабные пожары начались в логистических центрах компании в Петербурге и Ленинградской области. Под удар попал и сортировочный центр в Симферополе.
До этого ВСУ ударили по складам маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. Аналогичная ситуация произошла с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке украинских войск.