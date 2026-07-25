Пилот F-16 Румынии снова сбил БПЛА в небе над страной

«Сегодня утром, в 08:22, тот же румынский пилот, находившийся за штурвалом того же истребителя F-16 ВВС Румынии, при поддержке того же напарника сбил второй дрон, вторгшийся в воздушное пространство Румынии», — говорится в заявлении оборонного ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В МО подчеркнули, что беспилотный летательный аппарат был сбит в ненаселенном районе недалеко от границы с Украиной.
Накануне президент Румынии Никушор Дан сообщал об идентичном инциденте.
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