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Пилот F-16 Румынии снова сбил БПЛА в небе над страной

БУХАРЕСТ, 25 июля. /ТАСС/. Истребитель F-16 ВВС Румынии вновь сбил БПЛА, вторгшийся в национальное воздушное пространство. Это уже второй беспилотник за сутки, сообщило Министерство обороны страны.

Источник: AP 2024

«Сегодня утром, в 08:22, тот же румынский пилот, находившийся за штурвалом того же истребителя F-16 ВВС Румынии, при поддержке того же напарника сбил второй дрон, вторгшийся в воздушное пространство Румынии», — говорится в заявлении оборонного ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В МО подчеркнули, что беспилотный летательный аппарат был сбит в ненаселенном районе недалеко от границы с Украиной.

Накануне президент Румынии Никушор Дан сообщал об идентичном инциденте.

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