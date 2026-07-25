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В Екатеринбурге приостановили работу объекта Wildberries из-за эвакуации

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Работа объекта Wildberries в Екатеринбурге приостановлена из-за плановой эвакуации, восстановится в ближайшее время, сообщила пресс-служба компании.

Источник: © РИА Новости

«На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности… В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена.

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