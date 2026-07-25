В Екатеринбурге приостановили работу объекта Wildberries из-за эвакуации

«На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности… В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена.
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