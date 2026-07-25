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Взрыв привёл к пожару на промышленном предприятии в британском Эссексе

Крупное возгорание тушат в промышленной зоне на востоке Англии. Информацию распространили местные аварийные службы, кадры с места событий распространились в социальных сетях.

Источник: Life.ru

Пожар на складе в Эссексе. Видео © X / C_Neale_

ЧП случилось в графстве Эссекс. Сообщается, что огню предшествовал взрыв. На кадрах видно, как над постройками поднимаются столбы густого дыма.

Для ликвидации последствий на место стянули значительные силы. В настоящий момент там задействована группировка, превышающая 100 человек личного состава экстренных подразделений.

Life.ru рассказывал, как ранним утром 23 июля в Варшаве загорелся комплекс, включающий автомастерскую и дилерский центр Ford. Огонь стремительно перекинулся на оба строения, для борьбы с ним стянули десятки расчётов. Очевидцы рассказывали, что после проникновения пламени в выставочный зал стали раздаваться хлопки — взрывались находившиеся внутри машины. Огонь полностью уничтожил все автомобили в помещениях и порядка десяти припаркованных снаружи.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.