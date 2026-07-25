Взрыв привёл к пожару на промышленном предприятии в британском Эссексе

Life.ru рассказывал, как ранним утром 23 июля в Варшаве загорелся комплекс, включающий автомастерскую и дилерский центр Ford. Огонь стремительно перекинулся на оба строения, для борьбы с ним стянули десятки расчётов. Очевидцы рассказывали, что после проникновения пламени в выставочный зал стали раздаваться хлопки — взрывались находившиеся внутри машины. Огонь полностью уничтожил все автомобили в помещениях и порядка десяти припаркованных снаружи.