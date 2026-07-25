Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гострудинспекция расследует смерть рабочего на заводе в Нижнем Новгороде

Слесаря по ремонту оборудования нашли без признаков жизни в одном из цехов предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде Гострудинспекция начала расследование после гибели 54-летнего слесаря по ремонту оборудования ООО «Нижегородская машиностроительная компания». Трагедия произошла 23 июля на территории Кузнечно-рессорного завода в Автозаводском районе. Мужчину обнаружили лежащим на полу цеха без признаков жизни. Прибывшие на место медики лишь констатировали его смерть, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, незадолго до происшествия работник выполнял ремонт оборудования на высоте. Что именно произошло во время выполнения работ, пока неизвестно.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, по факту случившегося начато расследование несчастного случая на производстве. Специалистам предстоит установить все обстоятельства трагедии, определить причины произошедшего, а также выяснить, были ли допущены нарушения требований охраны труда.