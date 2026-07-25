Гострудинспекция расследует смерть рабочего на заводе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде Гострудинспекция начала расследование после гибели 54-летнего слесаря по ремонту оборудования ООО «Нижегородская машиностроительная компания». Трагедия произошла 23 июля на территории Кузнечно-рессорного завода в Автозаводском районе. Мужчину обнаружили лежащим на полу цеха без признаков жизни. Прибывшие на место медики лишь констатировали его смерть, сообщили в пресс-службе ведомства.