Масштабная схема с рабочим днем 48 минут раскрыта в Минске

В Минске раскрыли масштабную схему фиктивной отработки распределения, которой воспользовались как минимум 211 выпускников. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, двое руководителей целого ряда организаций на протяжении шести лет фиктивно устраивали на работу выпускников вузов в подконтрольные им предприятия. Эта «практика», как установило следствие, длилась с декабря 2018 по июль 2024 года.
Своих «клиентов»-выпускников обвиняемые находили в интернете. Схема была следующей: якобы студенты сами нашли организацию, которая готова предоставить им рабочее место для отработки распределения. Эти подложные документы, полученные от «работодателей», выпускники предоставляли в комиссию по распределению. Обвиняемые заключали с выпускниками трудовые договоры сроком на два года на 0,1 ставки. В результате рабочий день «трудоустроенного» молодого специалиста не превышал 48 минут. При этом выпускники в организациях фактически не отрабатывали ни одной минуты.
Фигурантам-руководителям организаций предъявлено обвинение в пособничестве в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, в том числе в крупном размере, совершенное группой по предварительному сговору.
Прокуратура в настоящее время передала уголовное дело для рассмотрения в суд.
К слову, не так давно мы писали о том, что в Беларуси проверка нашла сотрудника на важной должности, который работал 4 минуты 48 секунд в день (здесь про это).
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал службу, которая требует особой преданности (читать далее тут).