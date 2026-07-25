Масштабная схема с рабочим днем 48 минут раскрыта в Минске

Своих «клиентов»-выпускников обвиняемые находили в интернете. Схема была следующей: якобы студенты сами нашли организацию, которая готова предоставить им рабочее место для отработки распределения. Эти подложные документы, полученные от «работодателей», выпускники предоставляли в комиссию по распределению. Обвиняемые заключали с выпускниками трудовые договоры сроком на два года на 0,1 ставки. В результате рабочий день «трудоустроенного» молодого специалиста не превышал 48 минут. При этом выпускники в организациях фактически не отрабатывали ни одной минуты.