54-летний слесарь погиб на предприятии в Нижнем Новгороде

54-летний слесарь по ремонту оборудования ООО «Нижегородская машиностроительная компания» был обнаружен на полу цеха без признаков жизни. До этого работник выполнял ремонтные работы оборудования на высоте. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.