54-летний слесарь погиб на предприятии в Нижнем Новгороде

Трагический инцидент произошел на территории Кузнечно-рессорного завода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 23 июля. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.
54-летний слесарь по ремонту оборудования ООО «Нижегородская машиностроительная компания» был обнаружен на полу цеха без признаков жизни. До этого работник выполнял ремонтные работы оборудования на высоте. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.
По факту гибели работника начато расследование несчастного случая на производстве. Как сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес, специалистам предстоит установить все подробности, причины произошедшего и ответственных лиц, допустивших нарушения норм охраны труда.
Ранее сообщалось, что несчастный случай с двумя рабочими пытались скрыть в Нижегородской области.