Маршрутка снесла остановку на улице Республиканской в Нижнем Новгороде

Сегодня, 25 июля, автобус № 70, следующий по маршруту «микрорайон Кузнечиха-2 — Мещерское озеро» снес остановку на улице Республиканской. Все произошло в районе 9 утра.
Водитель внезапно потерял управление, врезался в павильон, после чего автобус вынесло на тротуар.
Как рассказали корреспонденту pravda-nn.ru очевидцы происшествия, пострадавших в результате ДТП не оказалось. Испуганные пассажиры вышли из маршрутки и поехали дальше по своим делам.
На место аварии приехали сотрудники Госавтоинспекции, которые будут устанавливать подробности ЧП.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что водитель без прав протаранил забор нижегородского парка «Швейцария».