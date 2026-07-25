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Маршрутка снесла остановку на улице Республиканской в Нижнем Новгороде

В результате аварии обошлось без пострадавших.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 25 июля, автобус № 70, следующий по маршруту «микрорайон Кузнечиха-2 — Мещерское озеро» снес остановку на улице Республиканской. Все произошло в районе 9 утра.

Водитель внезапно потерял управление, врезался в павильон, после чего автобус вынесло на тротуар.

Как рассказали корреспонденту pravda-nn.ru очевидцы происшествия, пострадавших в результате ДТП не оказалось. Испуганные пассажиры вышли из маршрутки и поехали дальше по своим делам.

На место аварии приехали сотрудники Госавтоинспекции, которые будут устанавливать подробности ЧП.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что водитель без прав протаранил забор нижегородского парка «Швейцария».