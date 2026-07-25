В Волгограде в ДТП пострадали три человека, включая двоих детей

Отмечается, что в пятницу днем 39-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta и двигаясь по улице Латошинской, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Great Wall. В результате в больницу были доставлены три пассажира иномарки, включая двоих детей.