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В Волгограде в ДТП пострадали три человека, включая двоих детей

В Тракторозаводском районе Волгограда произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В Тракторозаводском районе Волгограда произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что в пятницу днем 39-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta и двигаясь по улице Латошинской, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Great Wall. В результате в больницу были доставлены три пассажира иномарки, включая двоих детей.

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции по Волгоградской области было выявлено почти 800 нарушений правил дорожного движения.