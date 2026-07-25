В Польше раскрыли новые данные об ударе по военной выставке под Киевом

«Согласно информации, полученной Defence24, погибшим стал сотрудник польской компании, работающей в оборонной промышленности. Этот человек не был польским гражданином», — говорится в публикации.
По сообщению издания, эти сведения подтвердили в МИД страны.
Накануне местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем «Армада». Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ.
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что также находился на мероприятии, но выжил, как и его команда. По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.
В Министерстве обороны не раз подчеркивали, что, в отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При этом бойцы используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.