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В Польше раскрыли новые данные об ударе по военной выставке под Киевом

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудник польского оборонного предприятия погиб при ударе по выставке беспилотных систем в Киевской области, пишет Defence24.

Источник: © РИА Новости

«Согласно информации, полученной Defence24, погибшим стал сотрудник польской компании, работающей в оборонной промышленности. Этот человек не был польским гражданином», — говорится в публикации.

По сообщению издания, эти сведения подтвердили в МИД страны.

Накануне местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем «Армада». Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что также находился на мероприятии, но выжил, как и его команда. По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.

В Министерстве обороны не раз подчеркивали, что, в отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При этом бойцы используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

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