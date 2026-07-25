Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омской станции железной дороги сошел с рельсов вагон

ЧП произошло на станции Омск—Северный.

Источник: СКР

Сегодня, 25 июля, на станции Омск-Северный Западно-Сибирской железной дороги сошел с рельсов вагон. О происшествии сообщили в СК России.

Вагон был порожним и при сходе с рельсов он не перевернулся. В результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее, в Омском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России начали доследственную проверку по факту инцидента.

Она проводится по статье 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В рамках проверки специалисты выясняют все обстоятельства и причины инцидента. После завершения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Сумма возможного ущерба, причиненного сходом вагона, пока уточняется.