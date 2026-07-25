В Новосибирске спасатели сняли с балкона двух детей, оставленных без присмотра

«Заявитель, заметив опасность, не прошёл мимо. Он попытался заговорить с ребёнком, затем поднялся в квартиру и постучался в дверь — никто не открыл. Тогда он незамедлительно позвонил в экстренные службы. На место моментально выехал экипаж спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы. Спасатели оперативно обеспечили доступ в квартиру. Внутри находился двухлетний мальчик, а пятилетняя девочка была заперта на балконе. Взрослых в квартире не было», — говорится в сообщении МАСС.