В Ростове 25 июля ввели локальный режим ЧС из-за падения обломков дронов

В Ростове на месте падения обломков дронов введен режим ЧС после атаки БПЛА в ночь на 25 июля. Об этом в ходе внеочередной комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Донской столицы сообщил глава города Александр Скрябин.
— Повреждения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Осколки беспилотников задели два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие объекты, складские помещения. Также пострадала коммунальная техника регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов — 19 единиц, — перечислил мэр. — Все возгорания, возникшие после атаки, удалось ликвидировать.
На заседании приняли несколько решений. В районах, где нанесен ущерб, ввели режим чрезвычайной ситуации.
— Организован оперативный штаб. Созданы комиссии для оценки ущерба. Специалисты проведут подомовые обходы, чтобы зафиксировать повреждения и принять заявления от пострадавших на материальную помощь, — сообщил Александр Скрябин. — Коммунальные службы уже приступили к уборке прилегающих территорий и помогают жителям восстанавливать подачу ресурсов.
В результате атаки также есть пострадавшие. Им, по словам главы, оказывают всю необходимую помощь.
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