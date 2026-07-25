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Росгвардия и ГАИ задержали хабаровчан, устроивших потасовку в центре города

Участковые проводят проверку и восстанавливают все обстоятельства драки.

Утром в центре Хабаровска произошла драка на улице Муравьёва-Амурского. На место прибыли сотрудники Росгвардии и экипажи городской Госавтоинспекции, сообщили в полиции Хабаровска.

Участников конфликта доставили в отдел полиции № 4. Ими оказались 25-летний житель Хабаровского района и 49-летний хабаровчанин, живущий в Кировском районе краевого центра.

Оба мужчины дали объяснения по поводу случившегося. Причины ссоры и то, как именно развивался конфликт, пока не раскрываются.

Участковые проводят проверку и восстанавливают все обстоятельства драки. После этого в полиции решат, понесёт ли кто-либо из участников административную или уголовную ответственность.