Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое детей ушли на рыбалку и пропали в Башкирии

О «потеряшках» рассказали в региональном госкомитете по ЧС.

Источник: Башинформ

В трех районах республики спасатели выезжали на поиски людей. Самый тревожный вызов получили сотрудники республиканского госкомитета по ЧС из Янаульского района. Там трое детей ушли на рыбалку без взрослых. Родные и близкие пытались их найти самостоятельно, но не смогли. К счастью, компания мальчиков вернулась и все обошлось.

В Белорецком районе искали мужчину, который ушел в лес и заблудился. А в Нефтекамске два человека уплыли на моторной лодке и пропали. Все случаи закончились благополучно. «Потеряшки» нашлись самостоятельно и никто не нуждался в медицинской помощи.

Ранее «Башинформ» сообщал о правилах безопасности для отдыхающих за городом.