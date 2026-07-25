Водитель автобуса умер за рулём и влетел в остановку в Нижнем Новгороде

Пассажирский автобус маршрута А-70 врезался в остановку «Республиканская» на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел 25 июля 2026 года около 8:30 утра. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.