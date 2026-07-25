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Водитель автобуса умер за рулём и влетел в остановку в Нижнем Новгороде

61-летний мужчина скончался за рулем прямо во время движения маршрутного транспорта в Нижнем Новгороде.

Пассажирский автобус маршрута А-70 врезался в остановку «Республиканская» на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел 25 июля 2026 года около 8:30 утра. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

За рулем маршрутного транспорта находился 61-летний водитель (1965 года рождения). Мужчине стало плохо, и он скончался прямо во время движения, после чего неуправляемый автобус совершил наезд на остановочный павильон.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и наличие пострадавших среди пассажиров и прохожих уточняются.

Ранее сообщалось, что грузовик протаранил ограждение парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде.