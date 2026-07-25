Спасатели отбуксировали дрейфующую на Волге лодку с волгоградцем

В Волгограде инспекторы ГИМС МЧС России оказали помощь мужчине, у которого во время плавания по Волге сломался мотор. Лодка, оставшаяся без управления, дрейфовала посередине реки.
Сотрудники МЧС России во время патрулирования заметили, что человек нуждается в помощи, и отбуксировали лодку до берега.
Фото МЧС.
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