Силы ЧФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 189475 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30305 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35903 орудия полевой артиллерии и минометов, 67404 единицы специальной военной автомобильной техники.
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