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В Красноярском крае утонул 69-летний мужчина

Очередная трагедия на воде случилась в селе Иркутское Большемуртинско-Сухобузимского округа.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 24 июля, около села Иркутское Большемуртинско-Сухобузимского округа произошла очередная трагедия на воде: в местном пруду утонул 69-летний мужчина. Тело погибшего обнаружили и достали спасатели Красноярского края.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Спасатели напомнили, что нельзя купаться в местах, для этого не предназначенных. Тем, кто передвигается по воде на маломерных судах, обязательно нужно иметь спасательные жилеты и проверить исправность своего плавсредства.

Ранее мы писали, что в поселке Ключи Ачинского округа горел одноэтажный многоквартирный дом. К счастью, пострадавших нет.