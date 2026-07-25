В Красноярском крае утонул 69-летний мужчина

Накануне, 24 июля, около села Иркутское Большемуртинско-Сухобузимского округа произошла очередная трагедия на воде: в местном пруду утонул 69-летний мужчина. Тело погибшего обнаружили и достали спасатели Красноярского края.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
Спасатели напомнили, что нельзя купаться в местах, для этого не предназначенных. Тем, кто передвигается по воде на маломерных судах, обязательно нужно иметь спасательные жилеты и проверить исправность своего плавсредства.
Ранее мы писали, что в поселке Ключи Ачинского округа горел одноэтажный многоквартирный дом. К счастью, пострадавших нет.